Am heutigen Sonntag "Diagonale"-Preise vergeben: "VERA" ist bester Spielfilm Graz / Steiermark - Am heutigen Sonntag wurde die feierliche Preisverleihung der diesjährigen "Diagonale - Festival des österreichischen Films" im Grazer Orpheum durchgeführt. "VERA" erhielt den Preis für den besten Spielfilm. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © picturesborn scaled

Neben “VERA” standen unter anderem auch “Souls of a River” als bester Dokumentarfilm und “Land der Berge” als bester Nachwuchsfilm ganz oben bei der diesjährigen “Diagonale” in Graz”. Neben den Preisträgern ernteten vor allem auch die scheidenden Intendanten Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger großen Applaus. Das Duo führte heuer zum letzten Mal durch das Festival.

“Ich gratuliere allen Ausgezeichneten”

“Jedes Jahr aufs Neue verwandelt die Diagonale Graz in die Filmhauptstadt Österreichs und in eine Drehscheibe für die rege österreichische Filmlandschaft. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich, die mit ihrem Schaffen die Erfolgsgeschichte der Diagonale fortschreiben”, so Landeshauptmann Christopher Drexler.