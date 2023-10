19-Jähriger hat Geld gestohlen

Selbstbedie­nungsladen gleich zwei Mal Opfer eines Einbrechers

Bezirk Spittal an der Drau - Am 25. und 26. März wurde zwei Mal im Bezirk Spittal an der Drau in einen Selbstbedienungs-Hofladen eingebrochen. Beide Taten konnten einem 19-jährigen Einheimischen nachgewiesen werden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (59 Wörter)