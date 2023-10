Bei den Staatsmeisterschaften Kärntner Athleten mit tollen Leistungen im Halbmarathon Kärnten / Graz - Am gestrigen Sonntag, den 26. März, haben in Graz die Halbmarathon-Staatsmeisterschaften stattgefunden. Mit dabei waren auch einige Kärntner Athleten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) Marlen Staudacher (links) und Michaela Zwerger vom LC Villach und Benjamin Staudacher vom LAC. © Fotomontage Zwerger & Albel

Bei den Halbmarathon Staatsmeisterschaften in Graz haben gestern unter anderem Michaela und Wolfgang Zwerger vom LC Villach und Benjamin Staudacher vom LAC Klagenfurt mitgemacht. Die Strecke mit vielen Bergaufs und Abs kam vor allem Michaela Zwerger sehr entgegen. In ihrer Altersklasse (W50) konnte sie daher mit einer Zeit von 1:31,13 Stunden sogar den österreichsichen Meistertitel holen. Ihr Ehemann belegte mit der gleichen Zeit den 21. Platz in seiner Klasse.

LAC-Athlet auf Rang 8

Gut geschlagen hat sich bei den österreichischen Meisterschaften auch Benjamin Staudacher vom LAC Klagenfurt. Er ist die etwas mehr als 21 Kilometer in neuer persönlicher Bestleistung von 1:38,13 Stunden gelaufen und konnte sich damit auf dem achten Platz in der U23-Klasse platzieren. Im Rahmen der Meisterschaften lief übrigens Marlen Staudacher vom LC Villach den Achtelmarathon in 22:27 Minuten und gewann mit dieser Zeit die U18-Klassen.