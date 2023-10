Entlang des Dellacher Baches Enorme Schäden: Biber suchen Kärntner Gemeinde heim Dellach im Gailtal - Welche Schäden Biber anrichten können, ist aktuell in der Gemeinde Dellach im Gailtal gut ersichtlich. Dort findet man entlang des Dellacher Baches gleich mehrere an- und abgebissene Bäume. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © Gemeinde Dellach im Gailtal

“Der Biber ist ein wunderschönes Tier. Derzeit verursacht er aber große Schäden in unserer Gemeinde”, berichtet die Kärntner Gemeinde Dellach im Gailtal auf Facebook. Tatsächlich seien es zwei bis drei Biber, die sich im Verlauf des Dellacher Baches angesiedelt hätten, meint Bürgermeister Johannes Lenzhofer gegenüber 5 Minuten.

Situation wird derzeit begutachtet

“Bei uns in der Gemeinde ist das zurzeit der einzige Verlauf, in den Nachbargemeinden gibt es allerdings auch solche Bauten”, weiß Lenzhofer. Derzeit werde die Situation von der Gemeinde, dem Amt für Wasserwirtschaft und dem Biberbeauftragten des Landes begutachtet und evaluiert, was gemacht werden müsse. Welche Schäden die Biber angerichtet haben, zeigen die folgenden Bilder recht deutlich.