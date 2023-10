Verschiedene Meinungen der Politiker Deutsch nicht mehr nur im Unterricht, sondern auch am Schulhof? Steiermark - Im Unterricht ist es alltäglich, dass deutsch gesprochen wird. Nun wird dies auch in der Pause gefordert. Kurt Hohensinner gibt ein "Klares JA!". von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels

Die schwarz-blaue Regierung will neue Regelungen umsetzen: Deutsch nicht mehr nur im Unterricht, sondern auch in der Pause. “Eine Sprache lernt man im täglichen Umgang. Unser Ziel muss es sein, allen Kindern die bestmöglichen Bildungschancen und Perspektiven zu bieten – dazu braucht es eine gemeinsame Sprache”, so Kurt Hohensinner (ÖVP).

Deutsch-Gebot als Ziel

“Es geht hier nicht um eine „Sprachpolizei“ oder ähnliches, sondern schlichtweg um ein klares Bekenntnis des Schulforums sich einem solchen Deutsch-Gebot als Ziel zu verschreiben”, erwähnt Kurt Hohensinner. Somit kann keine Pflicht im Allgemeinen erlassen werden. Dies wäre nur vom Bildungsminister möglich. Jedoch appelliert Kurt Hohensinner an die Schulen, dass diese sich für eine deutschsprachige Pause einsetzen.

Deutsch-Pflicht von NEOS abgelehnt

Starken Gegenwind bekommt der ÖVP-Politiker von den NEOS. “Die Aussagen von ÖVP-Chef Kurt Hohensinner sind einem Bildungs- und Integrationsstadtrat unwürdig. Populistische Ideen wie Deutsch am Schulhof haben in Graz nichts verloren”, so Philipp Pointner (NEOS). Die NEOS lehnen die Deutschpflicht an Schulhofen ab. Für den NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner ist Mehrsprachigkeit wertvoll und jede Sprache eine Bereicherung. “Wer Kindern verbieten will, sich im Pausenhof in anderen Sprachen zu unterhalten, mischt sich in etwas ein, das ihn nichts angeht”, so Philipp Pointner.

“Ideenlosigkeit der ÖVP”

Auch die FPÖ bringt ihre Meinung ein. ” Die Forderung von ÖVP-Stadtrat Hohensinner zeigt erneut die eigene Ideenlosigkeit der ÖVP, bestärkt uns jedoch in unserer Politik. Die ÖVP soll vom Reden ins Tun kommen und in der Landesregierung dringend ihre eigenen Forderungen umsetzen”, heißt es von der FPÖ. “Das Beherrschen der deutschen Sprache ist nicht nur für die Integration unermesslich, sondern auch um zukünftig am Arbeitsmarkt erfolgreich zu bestehen. Umso wichtiger ist es deshalb, dass in den Schulpausen verpflichtend Deutsch gesprochen werden muss, und die Grazer Stadtregierung dies unverzüglich umsetzt”, so FPÖ-Stadtparteiobmann Axel Kassegger.