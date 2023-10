Mit Überraschungen Galakonzert: Die Polizei­musik Steier­mark spielt für den guten Zweck Steiermark - Vor ausverkauftem Haus konzertierte die Polizeimusik Steiermark vergangene Woche (23. März 2023) im Rahmen des jährlichen Galakonzertes in den Kammersälen der Arbeiterkammer Steiermark in Graz – ein musikalisches Highlight im Dienste der guten Sache. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) © LPD Stmk/Martinelli

Mehr als 900 Gäste waren zu diesem Konzert-Highlight des Jahres gekommen. Unter ihnen hochrangige Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und diverser Organisationen des Landes sowie Führungskräfte der Landespolizeidirektion Steiermark. Sie alle wollten neben dem Hörerlebnis auch Gutes tun. Der Abend stand nämlich ganz im Zeichen der Spendenaktionen, mit denen die Polizeimusik der steirischen Exekutive wohltätige Zwecke und in Not geratene Kollegen sowie deren Angehörige finanziell unterstützt. So waren es beispielsweise auch genau jene Spendengelder, die dem im Rollstuhl sitzenden Kollegen Daniel H. einen Assistenzhund ermöglichten.

Buntes Musik-Programm

Kapellmeister Christoph Grill hatte mit seinen 65 Musikern wahrlich ein buntes Programm präsentiert. Von festlichen Fanfarenklängen und einem Konzertmarsch, über anspruchsvolle Filmmusik wie beispielsweise „Leonardo“ von Otto M. Schwarz oder „La La Land“ von Justin Hurrwitz, bis hin zu bekannten Stücken aus der Pop- und Rockwelt war Vieles zu hören. Musikalische Highlights waren vor allem auch gesangliche Darbietungen vom zweimaligen „The Voice of Germany“-Halbfinalisten Matthias Nebel sowie der Leadsängerin der Band „The Freaky Friday Jailhouse Gang“, Lorena Valta. Während die Grazerin dem Publikum mit „Let’s get loud“ einheizte, brachte der Weststeirer den Saal mit „Master Blaster“, „Radio Ga Ga“ und dem Titel „Sway“ wahrlich zum Beben.

Gleich zwei Geburtstage

Auch Überraschungen standen beim Galakonzert am Programm. So gratulierten die Polizisten einen im Publikum anwesenden pensionierten Kollegen aus Hartberg spontan zum 66. Geburtstag. Und auch der sichtlich stolze steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner, zugleich Präsident der Polizeimusik Steiermark, hatte Grund zum Feiern. Er feierte ebenso genau am Tag des Konzertes seinen 49. Geburtstag.