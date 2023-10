Dominik Čertov Kärntner Ausnahme-Athlet bei Gewicht­heber-EM dabei Zell / Kärnten - Bei den Europameisterschaften (EM) im Gewichtheben tritt dieses Jahr auch der Kärntner Ausnahme-Athlet Dominik Čertov aus Zell an. Die Titelkämpfe finden in Armenien statt und der Gewichtheber hat viel vor. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © KK / Privat

Dominik Čertov betreibt zwar erst seit drei Jahren diesen Sport, hat sich in der Zeit allerdings bereits unter die besten Gewichtheber Österreichs gekämpft. Als erster Teilnehmer aus Kärnten seit mittlerweile fast 30 Jahren wird er nun in Eriwan an den Europameisterschaften teilnehmen. Das Ziel ist ein Top-10-Platz in seiner Kategorie. “Ich bin begeistert, dass ich mein Ziel erreicht habe. Das ist ein unvergesslicher Moment für mich”, so Čertov. Für sein Ziel werde er jedenfalls alles geben. “Damit geht ein Traum für mich in Erfüllung”, meint Čertov abschließend.