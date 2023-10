Direkt nach ihrem Tour-Start

Todes­nachricht lässt Melissa Naschen­weng "aus allen Wolken stürzen"

Kärnten - Am vergangenen Freitag ist in Graz die "Bergbauern-Tour" von Melissa Naschenweng gestartet. Noch in der Nacht darauf starb dann ihre Oma. "So nah liegen wieder einmal Freud und Leid beisammen", trauert die Schlager-Sängerin nun auf Facebook.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (192 Wörter)