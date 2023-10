Nach drastischem Zwischenfall

Am Samstag öffnet die Polizeiinspektion Trieben wieder

Trieben - Nachdem es am 27. Februar 2023 in der Polizeiinspektion Trieben im Bezirk Liezen zu einem dramatischen Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen ist, wurde der Polizeiposten vorübergehend geschlossen. Am Samstag, den 1. April 2021 geht dieser wieder in Normalbetrieb.

