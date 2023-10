Kleider machen Leute Jungdesigner gründete bereits mit 18 Jahren eigenes Modelabel: „Meine Marke ist meine Passion!“ Graz - Seit mittlerweile zwei Jahren führt Adrian Chobel (20) seinen Online-Shop, wo er seine Kollektionen zum Kauf anbietet. Er wurde dabei bereits im jungen Alter vor bürokratische Herausforderungen gestellt. Im Interview mit 5 Minuten erzählt er von seinem persönlichen sowie beruflichen Werdegang – und vor allem von seiner Liebe zu Mode. von Elisa Auer 4 Minuten Lesezeit (501 Wörter) WIR SIND GRAZ © Aman Maller

„Für Mode habe ich mich schon immer interessiert. So richtig mit dem Designen begonnen habe ich aber erst in den letzten paar Jahren“, so der junge Designer, der mit 11 Jahren seine ersten Erfahrungen mit der Nähmaschine sammelte, indem er alte Bettwäsche zu T-Shirt und Hose umfunktionierte. Als er mit etwa 13 Jahren mit seiner Familie von Wien nach Graz zog, markierte dieser Umbruch nicht nur einen markanten Wendepunkt in seinem privaten, sondern auch in seinem beruflichen Werdegang. „Ich möchte wirklich in der Modebranche starten und selbst einmal mein eigenes Ding machen“, so lautete der Entschluss, aus dem schließlich die Marke „Chobel“ entstand.

„Ich möchte, dass meine Brand mich präsentiert“

Die ersten Kreationen bestanden aus eigener, gebrauchter Kleidung, die von Adrian Chobel umgearbeitet und schließlich auf Social Media präsentiert wurden. Mittlerweile darf er seine eigenen Kollektionen begrüßen. Als Inspiration nennt er seine Idole „G-Dragon“ und die Boyband „BTS“, die ihm durch ihre Musik immer wieder Kraft, Mut und Zuversicht schenken. Kurz vor seinem 18. Geburtstag begann sich Chobel, der damals noch zur Schule ging, seine eigene Firma aufzubauen, was für ihn eine große Herausforderung war. „Was muss man alles machen? Wie baue ich meine Website auf? Welche bürokratischen Dinge muss ich regeln? Da waren so viele offene Fragen, bei denen mir meine Eltern, die selbst nicht selbstständig sind, leider auch nicht weiterhelfen konnten“, berichtet Chobel, der dadurch schon sehr früh mit „dem Ernst des Lebens“ konfrontiert wurde.

Die Kollektionen sind genderfrei

Adrian Chobels Kollektionen sind alle unisex. „Wenn jemand etwas tragen will, egal, ob als Mann oder Frau, dann soll man das einfach machen“, so lautet die Begründung, warum er sich gegen eine Trennung in Herren- und Damenabteilung entschieden hat. Auf nachhaltige und fair produzierte Stoffe legt der Jungdesigner großen Wert. Die T-Shirts sind aus Bio-Baumwolle und die Hoodies sowie Jogger in Österreich produziert. „Ich habe sehr viel ausprobiert und anfangs meinen eigenen Modestil noch nicht so gefunden. Erst in späteren Kollektionen zeigt sich ein Mix zwischen lässig- oversized und elegant. Mein Ziel ist dabei eine Mischung aus High Fashion und Streetwear“, erzählt Chobel, der sich ein Jahr Auszeit genommen hat, um an einer Kollektion zu arbeiten, die ihn und seinen Stil perfekt widerspiegeln soll.

Große Unterstützung von der Familie

Für den Weg, den Adrian Chobel eingeschlagen hat, bedarf es sehr viel Mut und Eigenengagement. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ihm durch familiären Zuspruch und Beistand deutlich leichter gefallen. Sein Bruder ist bei jedem Shooting anwesend und hilft ihm beim Marketing und auch seine Eltern unterstützen ihn. „Mit 15 Jahren habe ich kleine Lavendelkissen genäht und bin ganz oldschool von Tür zu Tür gegangen, um sie zu verkaufen. Damit wollte ich mir ein Startkapital aneignen“, so berichtet der Jungdesigner von seinen frühen Anfängen. Von selbst genähten Lavendelkissen zur eigenen Kollektion – ein beachtlicher Werdegang, den der erst 20-Jährige schon hinter sich hat.