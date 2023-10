Im Einsatz Toter LKW-Fahrer am Herzogs­berg­parkplatz gefunden Herzogberg - Am Sonntag, den 26. März 2023 wurde die Feuerwehr Ligist gemeinsam mit der Feuerwehr Modriach und dem Roten Kreuz um 18.40 Uhr zu einer Menschenrettung auf dem Herzogbergparkplatz Süd gerufen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) © FF Ligist

Die Autobahnpolizei Unterwald bekam die Information, dass sich ein LKW Fahrer nicht mehr meldet, und laut GPS auf dem Parkplatz Herzogberg in Fahrtrichtung Graz steht. Dort angekommen fanden sie eine anscheinend leblose Person im Fahrerhaus vor und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Zeitgleich schafften sie sich einen Zugang in die Fahrerkabine.

Zwei Stunden im Einsatz

Die Feuerwehr Modriach war als erster vor Ort und meldete bereits das sichere Todeszeichen vorhanden sind. Nach Freigabe durch den Notarzt wurde die leider verstorbene Person mit Hilfe der Rettungsplattform und dem Spineboard von den beiden Feuerwehren geborgen und der Bestattung übergeben. Nach circa 2 Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.