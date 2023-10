Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1: "Bald wird jeder seinen Roboter zuhause haben!" Villach - Bei Elektro Plankensteiner in Villach findest du seit den 1960er-Jahren preiswerte Elektrogeräte mit langer Lebensdauer. Passend zum Frühlingsbeginn wartet jetzt dein Rasenmähroboter auf dich! von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (480 Wörter) Werbung Raphael Pircher ist Geschäftsführer bei Expert Plankensteiner und seit über 20 Jahre im Unternehmen tätig. © 5min

Von A wie Abzugshaube bis Z wie Zitronenpresse

Ob Rasenmähroboter, Staubsauger, Geschirrspüler, Kaffeemaschine oder Haarfön: Bei Elektro Plankensteiner wirst du immer fündig und dazu noch bestens beraten. Seit vielen Jahrzehnten schon ist der Fachbetrieb, dank bestens ausgebildeter und erfahrener MitarbeiterInnen, die Adresse in Villach, wenn es um kleine oder große Haushaltsgeräte geht. Auch serviciert und repariert werden deine Geräte direkt vor Ort beim hauseigenen HG Kundendienst. Raphael Pircher, Geschäftsführer von Elektro Plankensteiner und selbst seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig, weiß: “Viele KundInnen sind froh, ihr Gerät bei uns gekauft zu haben. Wir können durchaus mit Online-Preisen mithalten, und zudem sind wir am Ende ohnehin günstiger, da es bei uns noch richtige Garantien und Gewährleistungen gibt.” Gute Produkte zu fairen Preisen – das ist das Credo bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1. Pircher: “Jetzt ist der Frühling da, und die Nachfrage nach Rasenmährobotern ist groß. Wir führen die Marke STIGA – mit 5 Jahren Wertgarantie und Komplettschutz. Bald wird jeder seinen eigenen Roboter zuhause haben!” Tipp: Bei einem Kauf eines Rasenmähroboters dieser Marke kannst du zudem das Gerät auch gleich installieren lassen.

Bei Elektro Plankensteiner bekommst du hochwertige Rasenmähroboter, die du auch gleich installieren lassen kannst. © Elektro Plankensteiner

“Preiswert heißt, das Gerät ist den Preis auch wert!”

Die Auswahl bei Elektro Plankensteiner ist riesig! Wer auf der Suche nach einem guten neuen Elektrogerät ist, wird hier garantiert fündig. Egal, ob Klein- oder Großgerät: Elektro Plankensteiner hat nicht nur alles, sondern auch alles auf Lager. “Unser Lagerbestand beinhaltet rund 3.000 Groß- und Kleingeräte. Immer wieder gibt es einige unserer Top-Geräte zum absoluten Aktionspreis. Bei uns heißt »preiswert«, dass das Gerät den Preis auch wert ist!“, so Plankensteiner-Geschäftsführer Raphael Pircher. Von langen Wartezeiten fehlt hier jede Spur. Viele Produkte können direkt aus dem Geschäft mitgenommen werden oder auch online geshoppt werden. Wer zum Abholen nicht die notwendigen Kapazitäten hat, dem bietet Elektro Plankensteiner einen umfangreichen Lieferservice an. Auch beim Aufbau im eigenen Heim helfen die Profis gerne.

Elektro Plankensteiner wurde im Vorjahr zum Expert-Händler des Jahres gewählt: eine Riesen-Auszeichnung! © Expert Plankensteiner Kerstin Wohlfart ist die Frau an Pirchers Seite und selbst erfahrene Verkäuferin. © 5 min Das Team von Elektro Plankensteiner besteht großteils aus jahrzehntelangen MitarbeiterInnen. © Elektro Plankensteiner Immer wieder gibt es tolle Aktionen im Klein- und Großgerätebereich. Vieles davon findet ihr auf Lager! © Elektro Plankensteiner Die neuesten Fernsehgeräte der Marke NABO findet ihr ebenso im Sortiment. © Plankensteiner Eine große Auswahl und noch dazu einen eigenen Reparaturservice im Haus: Das gibt es nur bei Elektro Plankensteiner. © Elektro Plankensteiner

Du sparst beim Preis, aber auch bei der Zeit!

KundInnen, die bei Elektro Plankensteiner kaufen, haben zahlreiche Vorteile. Dank dem Reparatur- und Wartungsdienst des hauseigenen HG-Kundendienstes und den zahlreichen Kontakten zu den Lieferanten, können, im Bedarfsfall, die notwendigen Ersatzteile für verschiedenste Geräte schnell besorgt werden. Bei Elektro Plankensteiner bekommst du nicht irgendein Produkt – hier wird dir genau zugehört und das passende Gerät für dich und deine Bedürfnisse gefunden, und das zum Top-Preis, bei Top-Beratung und einer garantierten Lebenszeit der Geräte. Raphael Pircher: “Wer glaubt, dass bei uns nur hochpreisige Artikel im Sortiment sind, irrt. Bei uns kann jeder und jede eine Waschmaschine, einen Kaffeevollautomaten oder ein Elektrokleingerät in seiner Preisklasse bekommen.” Überzeugt euch selbst und schaut jetzt vorbei bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 in Villach.