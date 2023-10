Neuer österreichweiter Rekord Camping boomt: Kärnten weiter beliebtestes Bundesland Kärnten - Noch nie hat es in Österreich so viele Campingurlauber und Übernachtungen gegeben wie 2022. Fast acht Millionen Nächtigungen wurden verzeichnet, die meisten davon in Kärnten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © Gert Perauer

2022 hat es in ganz Österreich 7.853.392 Nächtigungen von Campern gegeben, was einem gewaltigen Plus von 23 Prozent zum Vorjahr entspricht, wie die Seite camping.info berichtet. Auch der Bestand an Wohnmobilen und Wohnwägen ist in den letzten Jahren in Österreich immer weiter gestiegen. Im Vergleich zu vor fünf Jahren sind nun fast 20.000 solcher Fahrzeuge mehr auf den heimischen Straßen unterwegs. Mit 2,7 Millionen Nächtigungen und einem Plus von zwölf Prozent ist Kärnten übrigens das beliebteste Bundesland bei Campern.

Beliebtester Kärntner Campingplatz in Döbriach

Der beliebteste Campingplatz in Kärnten und die Nummer fünf in Österreich bzw. die Nummer elf in Europa laut camping.info ist “Camping Brunner” am See in Döbriach. Ebenfalls unter die Top 10 in Österreich haben es aus Kärnten noch “Seecamping Berghof” in Landskron und “Camping Neubauer” in Millstatt am See geschafft.