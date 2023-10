Im Jahr davor waren es noch drei Traurige Bilanz: Vier tödliche Fahr­radunfälle in Kärnten 2022 Kärnten - Im vergangenen Jahr sind in Kärnten vier Fahrradfahrer im Straßenverkehr gestorben, 2021 waren es noch drei, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) berichtet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © Pexels

Während die Zahl der tödlichen Radfahrunfälle in Kärnten damit gestiegen ist, ist sie in Österreich deutlich von 50 auf 40 zurückgegangen. Das liegt daran, “dass Radverkehrsanlagen und dabei vor allem Radwege deutlich sicherer sind”, berichtet der VCÖ auf Basis einer eigens durchgeführten Analyse. Zwischen 2019 und 2021 waren 81 Prozent der tödlichen Radunfälle nämlich auf den Kfz-Fahrbahnen. Der Ausbau und die Verbesserung der Rad-Infrastruktur sei also “die zentrale Maßnahme, um die Sicherheit zu erhöhen”, so der VCÖ.

Gute Radinfrastruktur und Verkehrsberuhigung

Drei der vier tödlichen Radfahrunfälle waren in Kärnten im Vorjahr im Ortsgebiet, zwei der vier Todesopfer waren älter als 70 Jahre. Ein tödlicher Unfall passierte mit einem E-Bike. “Eine gute Radinfrastruktur ist der zentrale Hebel, um die Sicherheit für die Radfahrer zu erhöhen. Insbesondere für ältere Menschen, aber auch für Kinder, Jugendliche und Familien sind sichere, das heißt auch ausreichend breite Radwege wesentlich, um Alltagswege sicher mit dem Fahrrad zurücklegen zu können”, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Weiters fordert man innerhalb von Gemeinden und Städten eine weitere Verkehrsberuhigung und Tempo 30 statt 50.