Statistik zeigt: Wieviel verdienen die Steirer und wo bekommen sie am meisten? Steiermark - In der Steiermark nahm 2021 laut Landesstatistik der durchschnittliche jährliche Brutto-Jahresbezug um 3,5 Prozent zu - Anstieg auf 35.590 Euro. Am besten verdienen die Steirer im Bezirk Graz-Umgebung. Das verfügbare Haushaltseinkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent auf 24.400 Euro pro Kopf. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © Fotomontage 5min.at & xbrchx-Adobe Stock

Laut dem aktuellen Bericht der „Steirischen Statistiken” zur regionalen Einkommensstatistik unselbstständig Beschäftigter lag der durchschnittliche jährliche Brutto-Jahresbezug 2021 bei unselbstständiger Tätigkeit in der Steiermark bei 35.590 Euro. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Durchschnittlich verdiente ein Steirer ohne Berücksichtigung von Voll- und Teilzeit jährlich 42.700 Euro. Bei einer Steirerin betrug der durchschnittliche Brutto-Jahresbezug ohne Berücksichtigung von Voll- und Teilzeit jährlich 27.435 Euro brutto. So wie auch bei der letzten Erhebung im Jahr 2020 liegt die Steiermark damit im Bundesländervergleich auf dem sechsten Platz und somit knapp unter dem Österreichschnitt.

Haushaltseinkommen ist gestiegen

Ebenfalls erhoben wurde das verfügbare Haushaltseinkommen der Steirer. Dieses stieg von 2000 bis 2021 um 70,9 Prozent und beträgt nun 30,5 Milliarden Euro. Demgegenüber betrug im selben Zeitraum die Preissteigerung nur +49,0 Prozent. Demgemäß ist das Einkommen auch real deutlich gestiegen.

Höchstes Einkommen in Graz-Umgebung

Die höchsten durchschnittlichen Brutto-Jahreseinkommen 2021 am Wohnort wurden innerhalb der Steiermark in den Bezirken Graz-Umgebung und Leoben erzielt. Danach folgen die Bezirke Deutschlandsberg, Bruck-Mürzzuschlag und Voitsberg. Das niedrigste Einkommen am Wohnort weist der Bezirk Liezen auf, gefolgt von der Südoststeiermark und Weiz.

“Gender Pay Gap”

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Einkommensstatistik ist die geschlechtsspezifische Einkommensdifferenz oder der sogenannte „Gender Pay Gap”. Hier zeigt sich im Vergleich der Netto-Medianeinkommen, dass steirische Frauen in Teilzeit um drei Prozent mehr, jedoch in Vollzeit netto um 13 Prozent weniger als steirische Männer verdienen. Am geringsten fällt der „Gender Pay Gap” in Graz aus.