Wegen fehlender Unterstützung Ehrenamtliche Gruppe "Wir in Graz" verabschiedet sich leise Graz - "Wir in Graz" ist seit 2019 für die Mitmenschen da. Nun wurde von der ehrenamtlichen Gruppe das "Aus" angekündigt. "Nach dem 15. April 2023 nehme ich den Hut und verabschiede mich, mit Wir in Graz", heißt es auf Facebook von "Wir in Graz".

“Wir, also ich, mache nur noch im kleinen Rahmen weiter. Unsere Senioren und Mitmenschen die in Not sind, lasse ich auch nicht im Stich. Nur kann ich ohne Räumlichkeiten weiter machen. Leider”, heißt es von Werner von “Wir in Graz” gegenüber von 5Minuten.

Fehlende Unterstützung

Grund für das Stilllegen der gemeinnützigen Organisation ist die fehlende Unterstützung, sowie auch der Mangel an Platz. “Wir bekommen von keiner Seite, bis auf unsere Mitglieder, Freunde und Könner, Unterstützung”, heißt es von Werner bei seinem Statement auf der Facebook-Seite von “Wir in Graz”. Alle Lieferungen und Veranstaltungen werden somit aus der eigenen Tasche von “Wir in Graz” gezahlt.

19.000 Euro in drei Jahren

“Dadurch, dass wir wirklich keinen Platz bekommen und gar keine Unterstützung in irgendeiner Hinsicht dazukommt, können und wollen wir das auf diesen Weg nicht mehr weitermachen”, so Werner. “Wir haben Gesamtkosten von fast 19.000 Euro in drei Jahren ausgegeben”.

Private Unterstützung

Werner bedankt sich an alle Mithelfer und Unterstützer die “Wir in Graz” begleitet haben. Die Personen die schon 2020 betreut wurden, werden in Zukunft nicht alleine gelassen. Werner will auch im Privaten den Leuten weiterhelfen. “Auch jetzt gerade helfen wir einer Dame bei der Sanierung ihre Wohnung. Wir sind und bleiben, leider nur nicht mehr so Aktiv”, so Werner. Ab dem 15. April 2023 wird “Wir in Graz” stillgelegt. Am 18. April findet das Abschiedsfest statt.