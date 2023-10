Dr. Michaela Ortner-Schmacher Viktring bekommt bald eine neue Ärztin Viktring - Dr. Michaela Ortner-Schmacher wird eine neue Allgemeinmedizinerin in Viktring sein. Ab 1. April sperrt die Ordination auf, ab 3. April wird in der Kindergartenstraße 23 dann auch praktiziert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) Hier wird die Ärztin anfangs einziehen. © Screenshot Google Street-View

Da der 1. April ein Samstag sein wird, wird der erste Ordinationstag, an dem Dr. Michaela Ortner-Schmacher in der Kindergartenstraße 23 in Viktring da sein wird, der 3. April sein. Schon bald wird der Südwesten Klagenfurts also um eine Ärztin reicher sein. Ihre Website befindet sich aktuell noch im Aufbau, auf dieser ist jedoch zu lesen, dass die Kindergartenstraße wohl nur eine vorübergehende Lösung sein dürfte. “Wenn der Umbau in der neuen Ordination fertig ist, dann betreuen wir sie gerne in der Ferdinand-Wedenig-Straße 4”, steht dort nämlich geschrieben. Diese befindet sich jedoch nur einen Katzensprung vom aktuellen Standort entfernt.