Ostermarkt und Co. Am Freitag "starten" in Wolfsberg die Ostertage Wolfsberg - In der Wolfsberger Innenstadt gibt es dieses Jahr gleich mehrere Schwerpunkte rund um Ostern. Am 31. März und am 1. April findet der traditionelle Ostermarkt vor dem Rathaus statt, zudem wird es auch einen sportlichen Schwerpunkt geben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) Bürgermeister Hannes Primus und Stadtmarketing-Referent Stadtrat Christian Stückler haben für die Innenstadt wieder ein umfangreiches Osterprogramm vorbereitet. © Stadtgemeinde Wolfsberg

Ab kommenden Freitag, den 31. März, starten die Ostertage in Wolfsberg so richtig. An diesem Tag startet nämlich der traditionelle Ostermarkt vor dem Rathaus und wird zwei Tage lang dauern. Zeitgleich findet im Festsaal des Rathauses die Osterverkaufsausstellung und direkt neben dem Ostermarkt die Präsentation “sportlich mobil in den Frühling” statt. Bei Letzterer kann man sich über Fahrräder, E-Bikes und Elektromotorroller informieren. Diese Attraktionen sind am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

“Osterkalender” in der Karwoche

Auch dieses Jahr konnte das Stadtmarketing der Stadtgemeinde mit den Geschäftsleuten der Wolfsberger Innenstadt übrigens einen “Osterkalender” mit verschiedensten Osterangeboten gestalten. In der Karwoche von 3. bis 7. April erwarten die Kunden daher täglich drei besondere Angebote. Diese sollen, so die Stadtgemeinde in einer Aussendung, die Wahl der passenden Osterüberraschungen erleichtern.