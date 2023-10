Fokus Volkskultur Geballte Kraft der Volks­kultur wieder spür- und erleb­bar Steiermark - Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass die steirischen Verbände und Institutionen im Bereich der Volkskultur und des kulturellen Erbes gemeinsam mit der Volkskultur Steiermark GmbH in ihrem Journal FOKUS VOLKSKULTUR jeweils im Frühjahr über ihre Aktivitäten im abgelaufenen Jahr berichten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Land Steiermark/ Binder

Diese unter dem Titel „Gelebte Volkskultur” publizierte Leistungsschau über das vielfältige volkskulturelle Wirken konnte heute gemeinsam mit Landeshauptmann Christopher Drexler präsentiert werden.

Seh-, hör- und erlebbar

Hat die Pandemie in den ersten Monaten des Jahres 2022 noch den vollen Umfang der Aktivitäten verunmöglicht, konnten schließlich ab dem Frühjahr 2022 wieder viele volkskulturellen Zusammenkünfte, Kursangebote und Feste umgesetzt werden. Die Wiederaufnahme der vielfältigen Tätigkeitsbereiche der volkskulturellen Verbände und Institutionen war im ganzen Land wieder seh-, hör- und erlebbar.

Visionen für die Zukunft

Das vergangene Jahr wurde aber auch innerhalb der Kulturschaffenden genutzt, um im Rahmen der „Kulturstrategie 2030″ über aktuelle Entwicklungen in der Kultur und Volkskultur zu diskutieren und Visionen für die Zukunft zu entwerfen. Ein zentraler Bedarf ist sicherlich in einer aktiven Jugendarbeit gegeben, um junge Menschen für volkskulturelle Handlungsfelder und unser kulturelles Erbe zu begeistern. Eine entsprechende Schwerpunktsetzung ist für das heurige Jahr geplant und wird in der Herbstausgabe des Journals FOKUS VOLKSKULTUR sichtbar werden.