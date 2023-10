Fundraising Verband Austria 140 Millionen Euro an privaten Mitteln für Wissenschaft, Forschung und Hochschulen Graz - Seit 2011 hat sich das Spendenaufkommen in Österreich zugunsten Wissenschaft und Forschung mehr als verdreifacht – so die Bilanz des Dachverbands der Spendenorganisationen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © Elisa Auer

Laut Hochrechnung liegt das private Engagement in diesem Bereich mittlerweile bei fast 140 Millionen Euro jährlich, rund 15% der Gesamtspenden, und das obwohl die Zahl der spendenfinanzierten Forschungseinrichtungen seit Jahren abnimmt. Großes Potential ruht in den weiteren Verbesserungen der Spendenabsetzbarkeit für Wissenschaftsvereine und Stiftungen.

Erfolgsbeispiel: Universität Graz

An Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen in den USA, Großbritannien und zahlreichen anderen Ländern seit Jahrzehnten bestens etabliert, war das Einwerben privater Mittel für die Forschung in österreichischen Einrichtungen bis vor wenigen Jahren nur vereinzelt vorzufinden. Dies hat sich mittlerweile deutlich geändert: Ein Erfolgsbeispiel ist die Universität Graz, die zuletzt für ihr höchst erfolgreiches und umfangreiches Alumni-Fundraising-Programm mit dem Anerkennungspreis des „DACH-Fundraising-Preises“ ausgezeichnet wurde. „ Leuchtturmprojekte wie jene am ISTA oder an der Universität Graz sind nur die Spitze der prosperierenden Entwicklung der Sciencefundraising-Szene in Österreich “, betont Stephan Kropf, Projektleiter Sciencefundraising im Fundraising Verband Austria.



Die in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung stattfindende internationale Fachtagung für Sciencefundraising in der Diplomatischen Akademie Wien ist die wichtigste Fachveranstaltung in Österreich für heimische Hochschulen und Forschungseinrichtungen.