Kunst und Kultur Klaus Kastberger erhält Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik Graz - Der vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vergebene Österreichische Staatspreis für Literaturkritik 2023 geht an Klaus Kastberger. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird biennal vergeben. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) © Elisa Auer

Laut der Jury: Mit Klaus Kastberger geht der Staatspreis für Literaturkritik 2023 an einen der umtriebigsten Protagonisten des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Seine jüngste Publikation „ALLE NEUNE. Zehn Aufsätze zur österreichischen Literatur“ erscheint dieses Frühjahr im Sonderzahl Verlag.

Zeitgemäße literarische Expertise

Tatsächlich ist der 1963 in Gmunden geborene Germanist dank seiner multimedialen Omnipräsenz in den letzten Jahren geradezu zum Synonym für zeitgemäße literarische Expertise in und aus Österreich geworden.

Vollblut-Literaturkritiker

Dass Google diesen Vollblut-Literaturkritiker mittlerweile als „Schriftsteller“ ausweist, liegt wohl eher an der Popularität und breiten Resonanz seines Wirkens als an einer adoleszenten Veröffentlichung von Experimentalprosa in der Literaturzeitschrift manuskripte. Klaus Kastberger produziert Sekundärliteratur von primärem Rang. Davon zeigen sich eben auch künstliche Intelligenzen beeindruckt.

Bereichert auf kreative und innovative Weise

„Klaus Kastberger ist nicht nur ausgewiesener Kenner österreichischer Literatur, sondern bereichert auf kreative und innovative Weise maßgeblich den hiesigen Literaturbetrieb. Dies tut er in seinen unterschiedlichsten Berufungen, als Professor an der Universität Graz, Leiter des Literaturhauses Graz, Literaturkritiker, Ausstellungskurator, Juror oder Rezensent. Wie er Literatur im Gespräch hält, über sie diskutiert und reflektiert, eröffnet uns neue Denkräume“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.