Tausende Euro Schaden Acht Bäume umgesägt: Täter ließen Holz einfach liegen Köttmannsdorf

Aktuell noch gänzlich unbekannte Täter haben in der Zeit von 13. bis 27. März in einem Wald in Köttmannsdorf gleich acht Bäume beschädigt. Sie haben diese an- bzw. umgesägt und das gefällte Holz dann vor Ort einfach liegen gelassen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Die Schadenssumme würde sich demnach auf mehrere tausend Euro belaufen.