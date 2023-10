SMS vom "Finanzamt" Fast 500 Euro weg: Kärntnerin (61) erfährt zu spät von Betrugs-SMS Bezirk Wolfsberg - Fast 500 Euro hat eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg an Betrüger verloren. Das vermeintliche Finanzamt hat ihr gestern eine SMS mit einer Steuerrückforderung geschickt. Sie ging darauf ein und erfuhr zu spät, dass diese Art des Betrugs aktuell vermehrt im Umlauf ist. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Marcus Aurelius

Gestern Vormittag, genauer gesagt um 6.44 Uhr, hat eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg eine SMS vom “Finanzamt” erhalten. Darin wurde sie aufgefordert, eine offene Steuerschuld in der Höhe von 379 Euro zu bezahlen. Da sie erst kürzlich ihren Lohnsteuerausgleich einreichte, nahm sie die SMS ernst und hat den offenen Betrag und zusätzlich noch einige Euro an Lohnsteuernachzahlung überwiesen. Erst danach wurde sie darauf aufmerksam, dass aktuell eine Vielzahl an Betrugs-SMS im Umlauf sind und hat es gemeldet. Ihr entstand ein Schaden in der Höhe von fast 500 Euro.