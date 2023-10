7.853.392 Nächtigungen Steiermark unter den beliebtesten Camping-Bundes­ländern Steiermark - Noch nie gab es so viele Campingurlauber in Österreich: 7.853.392 Nächtigungen. Das ist ein Plus von 23 Prozent. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals www.camping.info auf Basis von Zahlen der Statistik Austria, ermittelt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Auch in 2023 ist von einer weiterhin steigenden Nachfrage auszugehen. “Der Camping-Boom ist nach wie vor ungebrochen. Mittlerweile sind beliebte Campingplätze nicht mehr nur ausschließlich in der Hochsaison oder in den Ferienzeiten gut gebucht”, weiß Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals camping.info.

18 Prozent mehr Camper

Die fünf beliebtesten Campingplätze befinden sich in Salzburg, Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten. Mit 2,7 Millionen Nächtigungen und einem Plus von zwölf Prozent ist Kärnten das gefragteste Campingbundesland Österreichs. Dahinter folgen die Bundesländer Tirol (2,1 Mio., + 39 %), Salzburg (0,86 Mio., + 36 %) und die Steiermark (0,67 Mio., + 18 %). Der beliebteste Campingplatz in der Steiermark ist die Camping Murinsel, Großlobming.