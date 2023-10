Nach Großbrand: Wasser muss teilweise immer noch abgekocht werden

Zahlreiche Feuerwehren standen am Samstag Vormittag im Brandeinsatz, als eine Garage in Keutschach knapp unterhalb des Pyramidenkogels lichterloh brannte – wir haben berichtet. Für den Löscheinsatz, der bis in die frühen Nachmittagsstunden weiter fortgesetzt werden musste, musste Wasser aus dem Hochbehälter gezogen werden, von welchem auch das Trinkwasser für einige Ortschaften dort kommt. Aus diesem Grund mussten bereits am Samstag die Menschen in Keutschach ihr Wasser erst drei Minuten lang abkochen, ehe sie es gefahrlos trinken konnten.

Höhe, Linden und St. Margarethen sind betroffen

In Teilen von Keutschach ist das bedenkenlose Trinken des Wassers jedenfalls weiterhin nicht möglich, wie die Gemeinde auf Facebook berichtet. “In den Ortschaften Höhe, Linden und St. Margarethen muss das Trinkwasser bis einschließlich Mittwoch weiterhin abgekocht werden”, meint man. In den übrigen Ortschaften sei die Verwendung des Leitungswassers als Trinkwasser jedoch wieder möglich.