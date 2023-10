Tausche Kredit gegen Kapital:

"So rettet man mehr insolvente Unternehmen vor der Pleite"

Steiermark - Mit einer Pleitewelle rechnen zahlreiche Experten. Mehr heimische Betriebe als vor der Pandemie dürften heuer in die Insolvenz schlittern. Ein Instrument, das schon in Deutschland eingesetzt wird, könnte in Österreich vor allem als Gesellschaften organisierte Unternehmen retten.

von Nadia Alina Gressl