Großes Programm Superkidswochen: Optimale Schuhwahl für junge Kunden Seiersberg - Am 24. März 2023 stand die Relevanz der richtigen Schuhwahl im Fokus der Superkidswochen. Seit Jahren arbeitet HUMANIC eng mit dem renommierten Orthopäden Dr. Niederle zusammen, um gerade für die jüngsten Kunden, den optimal passenden Schuh zu finden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © HUMANIC

„Ich begrüße daher den 3D-Fußscan in den HUMANIC-Filialen sehr, da sich Kinder oftmals bei der Schuhwahl nicht ausreichend artikulieren können. Zudem liefert der Fußscan wichtige Messdaten für den geeignete Schuh in der passenden Größe“, so Dr. Niederle, Orthopäde und Fußgesundheitsexperte. Der 3D-Fußscan bei HUMANIC, der die

Wachstumsdaten der Füße sogar speichert, verleiht Eltern beim Kinderschuhkauf zusätzliche Sicherheit und ist für sie zudem ein wichtiges Erinnerungs-Tool, wann ein größeres Modell voraussichtlich benötigt wird.

Optimale Schuhwahl für Kinder

In der Zeit von 20. März bis 12. April 2023 steht weiterhin bei HUMANIC alles im Zeichen der Superkidswochen und der optimalen Schuhwahl für junge Kunden. Nicht nur große sondern auch kleine Besucher konnten sich bei der Auftaktveranstaltung im Rahmen eines actionreichen Kinder-Programmes, mit einem Luftballon-Künstler über den Versuch am Glücksrad mit Preisen bei kulinarischen Köstlichkeiten, zum Thema Fußgesundheit informieren.