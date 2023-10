Zwischen Hauptbahnhof und Welzenegg Bis Donnerstag: E-Bus fährt gratis in Klagenfurt Klagenfurt - Zwischen dem Klagenfurter Hauptbahnhof und Welzenegg fährt bis inklusive Donnerstag wieder ein E-Bus - testweise. Dieser kann in den kommenden Tagen von allen kostenlos benutzt werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) Schulen die Kollegen auf den E-Bus ein: Die Verkehrsdisponenten Helmut Rainer, Ralph Pichler und Fahrmeister Christian Orasch. Personaldisponent Alessandro Giassi (im Bus) und Werkstättenmeister Christian Rohrmoser (v. l.). © KMG

Klagenfurt hat geplant, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dazu soll auch der gesamte Busverkehr in der Landeshauptstadt CO2-neutral und nachhaltig sein, weshalb auch in regelmäßigen Abständen E-Busse unterschiedlicher Hersteller auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden. Vom heutigen Montag bis kommenden Donnerstag, den 30. März, ist es daher wieder so weit: Der E-Bus “Ikarus” kann für alle Fahrgäste kostenlos auf der Linie B zwischen dem Hauptbahnhof und Welzenegg getestet werden. Von den aktuell 74 Bussen der “KMG Klagenfurt Mobil GmbH” sind 27 Hybridbusse und einer ein Batteriebus.