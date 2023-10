Wegen Drogenkonsums Tragisch: Bekannte finden 18-Jährigen tot in seiner Wohnung Bezirk Völkermarkt - Im Bezirk Völkermarkt wurde vorgestern in den Mittagsstunden ein 18-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden. Er war aufgrund von Drogenkonsums gestorben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) SYMBOLFOTO © adobe-stock.com

Vor zwei Tagen, am 25. März, wurde in einer Wohnung im Bezirk Völkermarkt ein 18-jähriger Mann von seinen Bekannten leblos aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte ihn nicht mehr retten. Da sich in der Wohnung Hinweise auf unbekannte Substanzen befanden und somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht auszuschließen war, wurde eine Obduktion angeordnet, die gestern durchgeführt wurde. Dabei bestätigte sich der Verdacht des Todes durch Drogenkonsums. Eine toxikologische Untersuchung ergab, dass sich Spuren verschiedenster Suchtmittel im Körper des Toten befanden.