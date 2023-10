Politische Bildung Das sind die Gewinner des Landes­wett­bewerbs der politischen Bildung 2023 Steiermark - „Politische Bildung setzt sich mit politischen Fragestellungen der Gegenwart, ihren historischen Zusammenhängen und den Möglichkeiten der Einflussnahme auf Entscheidungen auseinander", so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) © Bildungsdirektorin Steiermark

“Sie ist eine Voraussetzung sowohl für die Entwicklung individueller Kompetenzen als auch für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gesellschaft insgesamt und bedeutet einen aktiven Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft sowie zur Verwirklichung und Weiterentwicklung der Demokratie und Menschenrechte“, heißt es von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.

Beitrag für die politische Bildung

Erstmals nach einer pandemiebedingten Auszeit stellt Landtagspräsidentin Manuela Khom für das Quiz Politische Bildung den Sitzungssaal des Landtages Steiermark, die Landstube im Grazer Landhaus, wieder zur Verfügung. „Mit diesem Quiz wird ein sehr wesentlicher Beitrag für die politische Bildung in unserem Land geleistet. Der Wettbewerb animiert junge Menschen dazu, sich für Politik und die politischen Prozesse zu interessieren und sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Es freut mich sehr, dass wieder so viele Jugendliche daran teilnehmen und ihr erlerntes Wissen um Demokratie und Politik auf eine unterhaltsame sowie spannende Weise mit anderen messen werden“, betont die Landtagspräsidentin.

115 Teilnehmer

Beim Landesfinale am 23. März 2023 in der Landstube des Landhauses in Graz nahmen in diesem Jahr 115 Schulsieger aus 42 Schulen teil. Das große Finale fand in 3 Teams zu je 6 Schülern aus den Schultypen allgemeinbildende Pflichtschulen, AHS Unterstufe, AHS Oberstufe, berufsbildende mittlere und Fachschulen, berufsbildende höhere Schulen sowie Berufsschulen ab Mittag statt.

Breites Programm

Während der gesamten Veranstaltung wurden die Schüler von der HLW Schrödinger auch kulinarisch versorgt und es gab wieder Überraschungen wie Gästerunden mit bekannten Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Politik. Die Modeschule Graz etwa gestaltete zu den Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine schwungvolle Modenschau mit adäquater Musik.

Gewinner des Wettbewerbs

Die Gewinner des Landeswettbewerbs 2023 sind: Philipp Tutnjevic (LBS Eibiswald), Julia Ebner (MS Krieglach), Duluu Tumur-Ochir (BHAK Grazbachgasse), Clara Mondon (Technische FS Odilien), Tobias Freiberger (BG/BRG/HIB Liebenau) und Stefan Siegl (BG/BRG Weiz).