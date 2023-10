CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2023 Bester Sauvignon Blanc aus der Steiermark Steiermark - 44 Mal Gold, 38 Mal Silber und zwei Trophysieger – das ist die stolze Bilanz für die Winzer aus der Steiermark. Die Dubourdieu-Trophäe für den besten Sauvignon Blanc des Bewerbs wird an das Weingut Adam-Lieleg verliehen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Wein Steiermark

Vom 14. bis 16. März 2023 kämpften 1210 Sauvignon-Weine aus der ganzen Welt um die begehrten Medaillen des Concours Mondial du Sauvignon. 50 internationale Verkoster vergaben Silber- und Goldmedaillen an Weine aus 20 verschiedenen Weinbau-Nationen. Der Wettbewerb fand heuer in Franschhoek in Südafrika statt. 2024 wird die Steiermark Gastgeberland des internationalen Weinwettbewerbs sein.

82 Medaillen und zwei Trophäen

Die Steiermark zeigt sich gesamtheitlich äußerst erfolgreich: 82 Medaillen und zwei Trophäen gehen heuer in die Steiermark. Über 42 % aller eingereichten Weine wurden mit Gold bzw. Silber ausgezeichnet.