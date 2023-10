Körperverletzung, Vandalismus & versuchter Diebstahl Endstation Puntigam kommt nicht zur Ruhe Puntigam - Etwa zwei Wochen ist es her, dass dreiste Diebe versuchten, die Waschbecken aus dem Herren-WC zu stehlen. Sie wurden abmontiert und liegen gelassen, da sie scheinbar bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Seither ist wieder einmal nur das Damen-WC für alle geöffnet. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (335 Wörter) © FPÖ Graz-Puntigam

Was die Reinigungskräfte der GBG bei diesen WC-Anlagen regelmäßig vor Augen haben, gleicht einer Katastrophe. Verstopfte WC-Anlagen und Armaturen, ausgehängte WC-Türen, Beschädigungen, Spritzen in den Müllsäcken. Seit geraumer Zeit treiben sich dort, meist in den Nachmittags- und Abendstunden, auch Gruppen von nicht österreichischen Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren herum, die für Auseinandersetzungen mit Passanten und Gästen des dortigen Cafés „Treffpunkt zum 5er“ sorgen.

Gäste werden bedroht

„Es bleibt mittlerweile nicht mehr bei Pöbelei, meine Gäste werden bedroht und eingeschüchtert, wenn sie die WC-Anlagen benutzen wollen. Meine Gäste gehen mittlerweile zur späteren Stunde aus Sicherheitsgründen nur mehr zu zweit aufs WC. Wie lange will die Stadt Graz diesem Treiben noch zusehen? Sollte das so weitergehen und nichts geschehen, werden die Gäste ausbleiben. Diese untragbare Situation ist geschäftsschädigend!“, – so Eva Meizenitsch, Chefin des Cafés „Treffpunkt zum 5er“.

Überwachung muss her

Dominik Hausjell, FPÖ-Stadtparteigeschäftsführer und Bezirksparteiobmann von Puntigam, sieht das Versagen vor allem bei der Stadt Graz: „Immer wieder ruft mich Fr. Meizenitsch an und berichtet von neuen Ungeheuerlichkeiten, die sich dort ereignen. Die Vorfälle häufen sich. Immer wieder kommt es zu Diebstahl und Sachbeschädigung von Fahrrädern und zu Vandalismus in den WC-Anlagen der GBG. Für Reparaturkosten müssen die Grazer Steuerzahler aufkommen. Kürzlich ereignete sich ein Vorfall, bei dem ein junger Mann verprügelt und dabei schwer verletzt wurde. Es ist unumgänglich, diesen Delikte-Hotspot so schnell wie möglich mit einer ordentlichen Videoüberwachung auszustatten. Warum sieht man seitens der Stadt Graz da so lange zu, ohne endlich tätig zu werden? Anstatt regelmäßig Unsummen für Reparaturen auszugeben, gehören die Täter endlich gefasst und zu Kasse gebeten. Auch vermehrte Kontrollen durch die Ordnungswache könnten helfen. Es ist die Aufgabe der Stadt Graz, in diesem Bereich endlich für Sicherheit und Ruhe zu sorgen, weiter zuzusehen wäre fahrlässig!“.