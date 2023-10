"Memory of Austria" In Kooperation mit Rijeka: Neue Ausstellung eröffnet Graz/Fürstenfeld - Das um 1600 entstandene Kartenwerk des Augustinermönchs Johannes Clobucciarich wurde im Jahr 2022 in das nationale UNESCO-Dokumentenerberegister „Memory of Austria“ aufgenommen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © Land Steiermark/Robert Binder

Auf den Karten finden sich die oftmals ältesten erhaltenen Zeichnungen von Ortschaften und Bauwerken aus dem Gebiet von der Steiermark bis an die Obere Adria. Dem Werk des bedeutenden Kartografen der frühen Neuzeit sind eine neue Ausstellung und ein Buch gewidmet, die in einem Gemeinschaftsprojekt des Steiermärkischen Landesarchivs und des Staatsarchivs Rijeka entstanden sind.

Kooperation mit Kroatien

Die Erforschung der innerösterreichischen Epoche ist bereits seit mehreren Jahren einer der Schwerpunkte des Landesarchivs in Kooperation mit dem Staatsarchiv Rijeka in Kroatien. Im Rahmen dieser Kooperation sind nun eine Ausstellung und ein Buch entstanden: „Johannes Clobucciarich – Leben und Werk“ widmet sich dem Augustinermönch Johannes Clobucciarich, der als Prior der Ordensklöster in Rijeka, Fürstenfeld und Völkermarkt sowie Generalvikar der Augustinerprovinz Steiermark-Kärnten wirkte. In Kenntnis des grafischen Talents des Mönchs beauftragte der innerösterreichische Landesherr Erzherzog Ferdinand, der spätere Kaiser Ferdinand II., Clobucciarich mit der Anfertigung einer Karte der innerösterreichischen Länder.

Auch in Rijeka

Das daraus entstandene Werk bestehend aus 99 Blättern mit rund 500 Einzelskizzen wird im Steiermärkischen Landesarchiv verwahrt. Die neue Ausstellung wurde am 23. März 2023 im Steiermärkischen Landesarchiv im Beisein von Landtagspräsident Franz Majcen, dem kroatischen Honorarkonsul Nikolaus Hermann und einer Delegation aus Kroatien eröffnet. Die Ausstellung wird in weiterer Folge auch in Rijeka zu sehen sein. In der Ausstellung werden auch Leihgaben des Museums Pfeilburg in Fürstenfeld gezeigt.

Informationen zur Austellung Ort: Steiermärkisches Landesarchiv , Karmeliterplatz 3, 8010 Graz

, Karmeliterplatz 3, 8010 Graz Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, 9 bis 15 Uhr, Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr

freier Eintritt