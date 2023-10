Herausforderungen und Lösungsansätze Österreichischer Waldbericht 2023: "Wir kümmern uns um den Wald" Steiermark - Wie steht es um den österreichischen Wald? Wem gehört der Wald? Was sind aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze? Auf diese Fragen und noch mehr gibt der österreichische Waldbericht Antworten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © BML/Hemerka

Er wurde heute, am 21. März 2023, dem internationalen Tag des Waldes, vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) veröffentlicht. Der Bericht wurde vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) im Auftrag des Bundesministeriums erstellt.

Eines der waldreichsten Länder

Land- und Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig zum Waldbericht: „Mit einem Waldflächenanteil von rund 48 Prozent, das entspricht rund 4 Millionen Hektar, ist Österreich eines der waldreichsten Länder Europas”.

Klima, Biodiversität, Wirtschaft und Gesellschaft

Die Schwerpunkte des Berichtes gliedern sich in die Kapitel Klima, Biodiversität, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Waldbericht richtet sich an die interessierte, breite Öffentlichkeit und erscheint auf 64 Seiten in Deutsch und wird auch auf Englisch verfügbar sein. Informiert wird über die Wirkungen des Waldes und es wird verdeutlicht, vor welchen Herausforderungen das Ökosystem Wald und auch die Waldbewirtschafter stehen. Durch die Inhalte und Informationen soll das Verständnis für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder weiter gestärkt werden.