Stadt-Umland Regionalkooperation Wie kann das Leben der jungen Villacher besser werden? Ferndorf - Wie kann die Lebensqualität der jungen BürgerInnen gesteigert werden und die Region als Lebensraum für künftige Generationen attraktiv sein und bleiben? Diesen Fragen will die Stadt-Umland Regionalkooperation Villach mithilfe einer Sozialraumanalyse auf den Grund gehen. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (346 Wörter) © Stadt-Umland Regionalkooperation Villach

Am 21. März 2023 erfolgte der offizielle Projektstart zur Sozialraumanalyse „SORAVIUM“. Mithilfe der Sozialraumraumanalyse – mit Fokus „Jugend und junge Erwachsene“ – soll ein Fundament für die Jugendarbeit der Zukunft geschaffen, sowie Potenziale und Bedarfe im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfasst werden.

Fokus auf “junge Menschen”

Ziel ist es, auf Grundlage der erhobenen Daten, in Zusammenarbeit mit dem Büro Rosinak & Partner und der FH Kärnten Empfehlungen und Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten. Beim KICK-OFF war es wichtig, das Untersuchungsgebiet räumlich einzugrenzen und die zu bearbeitende Altersgruppe zu definieren. Der Fokus dieser Analyse liegt auf „jungen Menschen“, welche in die Altersgruppe 15-29 Jahre fallen. Als geografische Abgrenzung wird die Stadt-Umland-Regionalkooperation Villach, mit ihren 20 Gemeinden herangezogen. Für die Sozialraumanalyse ist zudem eine Akteursanalyse sehr bedeutend, sowohl um erste Ansprechpartner für Gespräche/Interviews zu ergründen, als auch um einen Überblick über die Akteurslandschaft zu erhalten.

Verschiedene Methoden angewendet

Mithilfe verschiedenster Methoden (wie z.B.: statistische Analyse, Online Befragungen, Interviews, Workshops, Regionsbereisung uvm.) soll nicht nur die physische Umwelt erfasst und beschrieben werden, sondern auch ein aktuelles Stimmungsbild und die Verankerung der jungen Menschen in der Region eingefangen werden. Später kommt es zur Auswahl und Vertiefung anhand von 3 bis 4 Pilotgegenden oder Pilotsituationen und zur Ausarbeitung von Umsetzungsvorschlägen für Jugendprojekte in der neuen Förderperiode 2023-27.

Ressourcen sichtbar machen

Stadt-Umland-Präsident Bürgermeister Josef Haller ist überzeugt vom zukunftsweisenden Projekt: “Gemeinsam stellen wir uns den aktuellen Herausforderungen, betreiben aktiv abgestimmte Standortentwicklung, um die Region fit für die Zukunft zu gestalten.“ Die Sozialraumanalyse soll die in der Region zur Verfügung stehenden Ressourcen sichtbar machen, um im weiteren Schritt Lösungsansätze und Projektideen zu finden und so das Regionspotenzial, vor allem für die junge Generation, sichtbar zu machen. Regionalmanagerin Melanie Köfeler: „Junge Menschen sind die Gestalter von morgen und eine wichtige „Ressource“ ländlicher Regionen. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Region zu binden und gute Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten sowie ein attraktives Freizeitangebot zu ermöglichen.“