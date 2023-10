Am Samstag Kein Aprilscherz: Neuer "Together Point" eröffnet in Klagenfurt Viktring - Der Together Verein bemüht sich stets, auf Wünsche und Anregungen einzugehen. So ist es endlich wieder gelungen, ein kostengünstiges Lokal in Viktring anzumieten. Und in St. Jakob gibt es auf vielfachen Wunsch einmalig Zugang zum großen Spendenlager des Vereins, um besondere Schnäppchen zu ergattern. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) Julia Petschnig vom Verein „Together" mit einer Lebensmittelkiste. © KK

Am 1. April um 10 Uhr eröffnet ein etwas kleinerer Together Point in der Carolinenstraße 10. “Wir freuen uns über viele Stammgäste und alle Menschen, denen das Retten von Lebensmitteln und das Schonen von Ressourcen ein Anliegen ist. Jedes Ding bekommt in den Together Points ein zweites Leben! Das einzigartige Konzept des Together Vereins bietet jedem Menschen die Möglichkeit, sich einzubringen: Ob als Freiwillige:r, beim Foodsharing oder als Kund:in von SecondHand Ware, als Mitglied oder Sponsor:in. Jede:r ist willkommen: Alles wird mit einem angemessenen Wertschätzungsbeitrag bezahlt”, heißt es vom Verein.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr Samstag 9 bis 15 Uhr

Sammellager in St. Jakob geöffnet

Parallel zum großen GLOBO Flohmarkt am 1. April wird der Together Verein die Tore zum Sammellager öffnen, bei dem besondere Schnäppchen vorbereitet sein werden. Von 8 bis 13 Uhr neben dem Together Point St. Jakob in der

Gewerbestraße 3.