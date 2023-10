Substanz wurde erst frisch zur Droge deklariert Mit neuer Psycho-Droge gedealt: Ermittlungen gegen Klagenfurter laufen Klagenfurt - Ein Klagenfurter wurde am Donnerstag dabei erwischt, wie er mit einer neuen psychoaktiven Droge dealte. Die Substanz wurde erst wenige Stunden zuvor zur Droge deklariert. Nun laufen die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © Montage LPD Stmk/pixabay.com

Am Donnerstag, dem 23. März 2023 konnte von den Beamten des Landeskriminalamts (Ermittlungsbereich Suchtmittel) zahlreiche und verschiedene HHC – Produkte (Hexahydrocannabinol) bei einem 20-jährigen Mann aus Klagenfurt sichergestellt werden. “Der 20-Jährige betriebt auch einen Online-Shop, wo er die Produkte an diverse Kunden im In – und Ausland weiterverkauft”, heißt es seitens der Polizei. Die psychoaktive Substanz HHC wurde erst Stunden zuvor, am 23. März 2023 um 0 Uhr im NPSG (Neuen Psychoaktive Substanzen Gesetz) normiert. Weiter Ermittlungen werden geführt.