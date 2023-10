Arbeitsunfall Unglücklich ausge­rutscht: Bohrer blieb in Hand von Arbeiter stecken Klagenfurt - Mehrere unglückliche Zufälle führten heute zu einem Arbeitsunfall in Klagenfurt. Der Verletzte wurde ins UKH gebracht. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at

Heute Vormittag, gegen 11.25 Uhr, befand sich ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz Umgebung auf einem Flachdach eines Rohbaus im Bezirk Klagenfurt. Im Zuge von Bohrarbeiten brach ein rund sechs Millimeter dicker Bohrer ab und blieb in der Holzkonstruktion stecken. Durch das Abbrechen des Bohrers verlor der 30-jährige das Gleichgewicht und wollte sich mit der Hand an der Holzkonstruktion abstützen, um nicht vom Flachdach zu fallen. Dabei bohrte sich der im Holz steckengebliebene Teil des Bohrers in die Hand des Arbeiters. Der 30-jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht.