Arbeitsunfall Schock-Fund für Baustellen­arbeiter: Sofort leistete er Erste Hilfe Villach - Heute Nachmittag fand ein Arbeiter seinen Kollegen in einem Baucontainer in Villach. Sofort leistete er Erste Hilfe und rief die Rettung. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © ÖRK/Kellner Thomas

Am heutigen Montagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, war ein 56-jähriger Mann aus Villach mit Kreissägearbeiten in einem Baucontainer beschäftigt. Kurz danach musste er so schnell es geht ins Krankenhaus gebracht werden.

Ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Längsschnitt an einer Pressspanplatte geriet er nämlich aus bisher unbekannter Ursache mit der linken Hand in die Kreissäge. Der 56-jährige verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Sein Arbeitskollege betrat kurz nach dem Vorfall den Container, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 56-jährige Villacher wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.