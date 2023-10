Auto übersehen Unfall bei Parkplatz­ausfahrt: 73-Jährige musste aus Wrack befreit werden Tillmitsch - Beim Verlassen eines Parkplatzes kam es Montagnachmittag, 27. März 2023, zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Dabei wurde eine 73-Jährige leicht verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) SYMBOLFOTO © Feuerwehr Gnas/Baller

Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Pkw auf der B67 (Grazer Straße) von Leibnitz kommend in Richtung Lebring. Seine Tochter (16) befand sich zu diesem Zeitpunkt als Beifahrerin im Fahrzeug. Als er sein Fahrzeug auf Höhe Neutillmitsch lenkte, kam es schließlich zu einer Kollision mit einer 73-jährigen Pkw-Lenkerin, ebenso aus dem Bezirk Leibnitz. Sie hatte kurz zuvor den Parkplatz eines Kaufhauses verlassen und beabsichtigte die B67 in Richtung Leibnitz zu befahren. Dabei dürfte sie den auf der Hauptstraße herannahenden Pkw des 57-Jährigen übersehen haben. Dieser prallte in die linke Fahrzeugseite der Pensionistin.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Die 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Neutillmitsch und Gralla (17 Einsatzkräfte) aus dem Fahrzeug befreit werden, nachdem sich die Türe verkeilt hatte. Die Frau wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und ins LKH Südsteiermark nach Wagna eingeliefert. An ihrem Fahrzeug dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Der 57-Jährige und seine Tochter blieben unverletzt.