Verkehrsunfall LKW stürzt über Böschung: 23-jähriger Fahrer verletzt St. Michael in Obersteiermark - Aus noch ungeklärter Ursache kippte ein Sattelkraftfahrzeug Montagmittag, 27. März 2023, über eine Böschung. Der Lenker (23) erlitt Verletzungen unbestimmtes Grades. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (152 Wörter)

Gegen 11 Uhr fuhr der 23-jährige Rumäne aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land/NÖ mit einem Lkw auf der L518 von Kaisersberg kommend in Richtung St. Michael in Obersteiermark. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdbeteiligung rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte das Fahrzeug über die angrenzende Böschung und kam auf der rechten Seite zu liegen. Mithilfe von unbeteiligten Ersthelfern konnte sich der 23-Jährige über ein Dachfenster selbstständig aus dem Sattelzugfahrzeug befreien. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Kalwang eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.

Straßensperre während Bergung

Elf Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Michael unterstützen bei der Bergung des stark beschädigten Lkw. Das Fahrzeug musste mit einem Krank geborgen und abgeschleppt werden. Im Bereich der Unfallstelle kam es für die Dauer der Aufräumarbeiten zu Straßensperren bzw. Umleitungen.