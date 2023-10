Mehrere Sachbeschädigungen Spur der Ver­wüstung: Polizei will Vandalen schnappen Pischelsdorf am Kulm - In der Nacht auf Sonntag, 26. März 2023, verübten bislang unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen im Ortsgebiet. Erhebende Polizisten sprechen von einer „Spur der Verwüstung“ und ersuchen um Hinweise. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © 5min.at

Die Sachbeschädigungen dürften bereits vergangenes Wochenende in der Nacht von Samstag (20 Uhr) auf Sonntag (6.30 Uhr) verübt worden sein. Dabei beschädigten die Täter im Ort aufgestellte Osterfiguren und zerstörten Blumenkisten, Stromkastenabdeckungen sowie ein zwei Meter großes Kreuz aus Gusseisen. Zudem warfen sie mehrere Müllgroßbehälter um und eine Biomülltonne in einen Bach. Auch Straßenleitpflöcke sowie Verkehrszeichen rissen die Täter aus den Verankerungen und warfen sie ins Wasser. Selbst vier große Glasfaser-Holzkabeltrommeln wurden von den Tätern in den Bach gerollt. Es dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Die Polizeiinspektion Pischelsdorf (Tel. 059133/6267) ersucht um sachdienliche Hinweise.