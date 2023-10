Polizei muss einschreiten Dieb will Passant zum Fluchtfahrer machen: Als er "Nein" sagt, eskaliert es Krumpendorf - Heute Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, konnten Beamte der Polizei Krumpendorf eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen wahrnehmen. Die Beamten begaben sich sofort zu den Männern, um den Sachverhalt zu klären und die Kontrahenten zu trennen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © BMI/Gerd Pachauer

Einer der Männer flüchtete sofort beim Ansichtig werden der Polizei und versuchte sich unter einem dort befindlichen Auto zu verstecken. Der Mann, ein 30-jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt war stark alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Nachdem er vom Boden aufgestanden war, versetzte er einem der Beamten einen Stoß gegen den Oberkörper und versuchte zu flüchten. Er konnte von den Beamten jedoch angehalten und beruhigt werden, um den Sachverhalt zu klären.

Getränke einfach ins Auto geschüttet

Dabei konnte erhoben werden, dass der 30-jährige zuvor in einem Supermarkt Getränke entwendete und zu einem am Parkplatz abgestellten Fahrzeug ging, um den Beifahrer aufzufordern, ihn nach Klagenfurt zu bringen. Als dieser die Forderung verneinte, schüttete der 30-jährige die zuvor im Supermarkt entwendeten Getränke in das Auto. Die beiden Fahrzeuginsassen verließen daraufhin den Parkplatz. Der 44-jährige Beifahrer begab sich jedoch wieder an den Vorfallsort zurück und stellte den 30-jährigen zur Rede, wodurch es zur oben angeführten Auseinandersetzung kam. Beide Beteiligten waren zum Vorfallszeitpunkt alkoholisiert. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.