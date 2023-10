Bei Mitgliederbefragung Sieben Steirer wollen um SPÖ-Chef-Sessel rittern Steiermark - In wenigen Wochen wird es in Österreich zu einer SPÖ-Mitgliederbefragung kommen, damit diese bestimmen, wer der nächste SPÖ-Chef werden soll. Während der Kampf wohl zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil entschieden wird, haben sich auch sieben Steirer "beworben". von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) Die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht sich bis zu sieben Steirern bei der Mitgliederbefragung zum Vorsitz gegenüber. © 5min.at

Gestern wurde darüber diskutiert, wie die Mitgliederbefragung der SPÖ zur Chef-Frage zwischen 24. April und 10. Mai aussehen wird, und welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen müssen. 73 Personen haben sich nämlich aufstellen lassen und wollen die SPÖ in die Zukunft führen, die Zahl dürfte jedoch noch kleiner werden – 30 Unterstützungserklärungen braucht es für die passive Teilnahme an der Mitgliederbefragung. Abgestimmt wird übrigens per Briefwahl oder Onlineabstimmung, am 3. Juni findet dann der Sonderparteitag statt, wo über den neuen Chef entschieden wird.

In Umfragen immer weiter zurück: “Befragung notwendig”

Sieben Steirer seien es aktuell laut dem steirischen SPÖ-Chef Anton Lang, die zur Wahl antreten und am “Stimmzettel” stehen wollen, wie der ORF berichtet. Nun müsse geschaut werden, ob alles rechtens ist, erst dann könne gesagt werden, wie viele Kandidaten übrig bleiben. Die Befragung selbst sei notwendig, da man in Umfragen immer weiter zurückgefallen sei.