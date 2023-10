Er bedrohte auch die Polizisten Frau rief verzweifelt die Polizei: Ex-Freund randalierte vor Wohnung Bezirk Feldkirchen - Ein 30-jähriger, betrunkener Klagenfurter hatte gestern Abend im Bezirk Feldkirchen bei der Wohnung seiner Ex-Freundin randaliert. Als die Polizei eintraf, bedrohte er diese mit dem Umbringen. Er war alkoholisiert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Gestern Abend, gegen 20.40 Uhr, rief eine 26-jährige, verzweifelte Frau die Polizei, da ihr 30-jähriger Ex-Freund aus Klagenfurt bei ihr vor der Tür stand und vor ihrer Wohnung im Bezirk Feldkirchen randalieren würde. Zudem versuchte er mit Gewalt in die Wohnung der Frau zu gelangen. Als die Polizei eintraf, bedrohte er auch die Beamten mit dem Umbringen. Der 30-Jährige war bereits in den Nachmittagsstunden in Krumpendorf in eine Amtshandlung verwickelt – er wurde nun festgenommen. Im Zuge der Festnahme konnte man bei dem Betrunkenen auch Drogen sicherstellen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, zudem wurde er angezeigt.