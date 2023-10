Fünf Planeten auf kleinem Raum

Wow: Seltene Planeten­konstellation heute sichtbar

Kärnten - Bereits in den vergangenen Tagen konnte man sie sehen, heute ist es jedoch am deutlichsten: Gleich fünf Planeten werden sich am Nachthimmel auf kleinem Raum "treffen".

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (90 Wörter)