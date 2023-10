Steiermark liegt über dem Bundestrend Schon im ersten Quartal: Firmenpleiten bereits über „Vor-Krisen- Niveau“ Steiermark - Laut aktueller KSV1870 Insolvenzhochrechnung ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 39,1 Prozent gestiegen – 160 Firmen sind seit Jahresbeginn insolvent geworden. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (546 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Neues Jahr, alte Entwicklung – die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Steiermark steigt weiterhin, wenngleich nach wie vor nicht von einer Pleitewelle gesprochen werden kann. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die Firmenpleiten zwischen Jänner und März 2023 um 39,1 Prozent gestiegen, womit erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie das Vorkrisenniveau (+ 11,9 %) überschritten wurde. Somit sind in den ersten drei Monaten pro Tag 2 Unternehmen in die Insolvenz geschlittert. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vorjahres haben sich zu Jahresbeginn fortgesetzt, weshalb der Trend vergangener Monate anhält. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis das Vorkrisenniveau erreicht wird. Jetzt ist es so weit“, erklärt René Jonke, Leiter KSV1870 Region Süd.

Worst-Case eingetreten

Neben dem deutlichen Zuwachs (+ 22,6 %) bei den Eröffnungen fällt auf, dass die Anzahl der mangels Kostendeckung nichteröffneten Verfahren (- 9,0 %) in der Steiermark gesunken ist. Trotz allem ist in den 40 Fällen der ‚worst case‘ eingetreten. Nachdem zu lange mit einem Insolvenzantrag gewartet wurde, müssen diese Unternehmen liquidiert werden. Für die Mitarbeiter bedeutet das den Verlust ihrer Jobs, zudem sehen die Gläubiger keinen Cent“, so Jonke.

Firmenpleiten werden kleinteiliger

Aus Sicht des KSV1870 wäre es eine Option, zukünftig über die Eröffnung von aktuell nichteröffneten Fällen nachzudenken. Auch, weil es im Zuge einer ordentlichen Regulierung häufig durchaus realistisch wäre, verwertbare Assets zu finden, die zugunsten der Gläubiger ausgelegt werden könnten. Im Gegensatz zu den Fallzahlen fällt das Plus bei den vorläufigen Passiva* weitaus geringer aus. Passiva* in der Höhe von rund 30 Millionen Euro bedeuten einen Anstieg von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit bestätigt sich der jüngste Trend, dass Firmenpleiten zunehmend kleinteiliger werden. Insgesamt gab es bislang nur fünf Unternehmensinsolvenzen mit Passiva* von zumindest einer Million Euro. Die bis dato größte Pleite des Jahres betrifft die GIPRO GmbH mit vorläufigen Passiva in der Höhe von rund 5,4 Millionen Euro.

Steiermark liegt über dem Bundestrend



Im österreichweiten Durchschnitt sind die Unternehmensinsolvenzen im ersten Quartal 2023 um rund 22 % gestiegen. Steiermark: Das Bundesland weist ein Plus von rund 39,1 % gegenüber 2022 auf. Mit Ausnahme von Wien verzeichnen alle anderen Bundesländer einen wesentlich geringeren Anstieg oder gar einen Rückgang. Anstieg:

Mehr Dienstnehmer und Gläubiger betroffen

Waren im ersten Quartal 2022 rund 296 Menschen von einer Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffen, sind es heuer bereits rund 620. Einen deutlichen Anstieg gibt es auch auf Gläubiger-Seite zu verzeichnen: Knapp 1.361 Gläubiger (+ 32 %) müssen sich seit Jänner 2023 mit den Auswirkungen eines insolventen Geschäftspartners befassen. „Als KSV1870 ist es unsere Verpflichtung, im Ernstfall die bestmögliche Quote für die geschädigten Gläubiger zu erreichen, damit deren Liquidität gewahrt bleibt“, so Jonke Insolvenztreiber:

Mehr Pleiten bis Jahresende erwartet

Aus Sicht des KSV1870 gilt eine Fortsetzung der jüngsten Insolvenzentwicklungen als wahrscheinlich. Abhängig ist diese jedoch auch weiterhin von den äußeren wirtschaftlichen Umständen, die die Betriebe gravierend belasten. „Mit Blickrichtung Jahresende liegen in der Steiermark somit 550 bis 600 Firmenpleiten im Bereich des Möglichen. Das würde einen Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bedeuten“, so Jonke.

*Die Passiva für das Jahr 1. Quartal 2023 sind vorläufige Werte und beziehen sich auf den Stichtag der Hochrechnung, den 14. März 2023. Im Zuge der fortlaufenden Insolvenzverfahren werden sich diese

Passiva noch verändern.