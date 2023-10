Hochrechnung: Privatkonkurse in der Steiermark um rund 17 Prozent gesunken Steiermark - Laut aktueller KSV1870 Insolvenzhochrechnung wurden im ersten Quartal 2023 in der Steiermark 236 eröffnete Schuldenregulierungsverfahren gezählt – das entspricht einem Minus von 16,9 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem letzten „Normaljahr“ vor der Corona- Pandemie, bedeutet das wiederum einen Rückgang von rund 14,5 Prozent, nachdem zum Jahresende 2022 das Vorkrisenniveau mit rund 4 Prozent übertroffen wurde. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (486 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Trotz anhaltend großer finanzieller Herausforderungen, die die steirischen privaten Haushalte weiterhin massiv belasten, ist die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren im Vergleich zum Beginn des Vorjahres gesunken – und zwar um fast 17 Prozent auf 236 Fälle. Damit wurden seit Jahresbeginn pro Tag im Durchschnitt fast 3 Privatkonkurse an den steirischen Bezirksgerichten eröffnet.

“Krisenresistenz” erkannt

„Die Menschen in der Steiermark gehen offensichtlich vorsichtiger mit ihrem Geld um. Wenn man bedenkt, dass sich die ohnehin schon angespannte finanzielle Situation vieler Privatpersonen im Vorjahr noch weiter verschärft hat, lassen die aktuellen Zahlen eine gewisse Krisenresistenz erkennen“, erklärt René Jonke, Leiter KSV1870 Region Süd. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2019, und damit vor Beginn der Corona-Krise, wurden rund 276 Privatkonkurse gezählt – das entspricht in etwa 15 Prozent mehr Fällen. Mit Fokus auf die ersten Wochen des Jahres 2023 zeigt sich, dass insbesondere in den ersten eineinhalb Monaten die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren eher niedriger war und seit den letzten Wochen wieder steigt.

Kosten liegen noch nicht vor

Generell scheint es so, dass die jüngste Entwicklung in der Steiermark nicht ganz der Realität entspricht, sondern sich einige mit der Anmeldung eines Insolvenzverfahrens noch Zeit lassen. Der Grund dafür ist relativ einfach: Vielerorts liegen Jahresabrechnungen, etwa jene der Stromkosten, und folglich die neuen Vorschreibungen noch nicht vor, weshalb es schwierig ist, die zukünftigen Fixkosten objektiv einschätzen zu können. Um jedoch in ein Schuldenregulierungsverfahren zu gehen und damit einhergehend den Gläubigern eine angemessene Zahlungsplanquote anbieten zu können, ist es entscheidend, seine zukünftigen Ausgaben genau zu kennen. Nachdem dieser Umstand derzeit häufig noch nicht gegeben ist, wird mit der Insolvenzanmeldung zugewartet.

Passiva mit Tendenz nach unten

Die geschätzten Verbindlichkeiten zeigen zu Beginn des Jahres stark nach unten. Während die Fallzahlen nur ein leichtes Minus verzeichnen, sind die Passiva* um 44,9 Prozent von 49 Millionen Euro auf 27 Millionen Euro gesunken. Die durchschnittliche Schuldenhöhe ist gegenüber dem Vorjahr von 172.000 Euro auf rund 114.000 Euro pro Schuldner gesunken.

Ausblick: Anstieg bis Jahresende erwartet

„Es ist leider damit zu rechnen, dass sich die finanziell angespannte Lage für viele in der Steiermark lebende Menschen in den nächsten Monaten kaum bis gar nicht entspannen wird. Insofern müssen wir mit einer Zunahme bei den Privatkonkursen rechnen“, so Jonke. Hält die stetige Steigerung der Insolvenzsituation der vergangenen vier Wochen über einen längeren Zeitraum weiter an, erwartet der KSV1870 mit Blickrichtung Jahresende ein Ergebnis, das in etwa bei 1.100 privaten Pleiten zum Liegen kommen könnte. „Abhängig ist diese Entwicklung naturgemäß auch davon, ob und wenn ja in welchem Ausmaß den Steirerinnen und Steirern finanziell unter die Arme gegriffen wird – etwa in Form von Energiekostenzuschüssen oder auch betrieblichen Unterstützungsmodellen“, resümiert Jonke.

* Die Passiva für das Jahr 1. Quartal 2023 sind vorläufige Werte und beziehen sich auf den Stichtag der Hochrechnung, den 14.03.2023. Im Zuge der fortlaufenden Insolvenzverfahren werden sich diese Passiva noch verändern.