Stadtbücherei Wolfsberg Mit Büchern wachsen: Diese "Tasche" gibt es nun für frisch gebackene Eltern Wolfsberg - Auf Initiative des Landes Kärnten erhalten alle Familien mit Neugeborenen und der Eltern-Kind-Geburtsmappe einen Gutschein für eine kostenlose „Buchstart-Tasche“, die in der Stadtbücherei Wolfsberg abgeholt werden kann. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) Stadträtin Isabella Theuermann beim Vorlesen. © Stadtgemeinde Wolfsberg

Darin enthalten sind neben dem hochwertigen Bilderbuch „Was macht die Maus“, eine Elternbroschüre zum Thema Lesen und Bibliotheken sowie eine Leselatte.

Mit Büchern wachsen

„Vorlesen in jungen Jahren fördert Phantasie und Vorstellungskraft. Mit der Aktion wird außerdem der Kontakt zu unserer schönen Bibliothek leicht gemacht und gefördert“, so Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ). Einen Einstieg ins Lesen bietet die Bücherei mit der Veranstaltung „Buchstart: Mit Büchern wachsen“ mit der Literaturvermittlerin Martina Kasmanhuber, speziell für 2-4-jährige Kinder am Donnerstag, 13. April 2023 um 10.00 Uhr in der Stadtbücherei Wolfsberg am Minoritenplatz. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung in der Bücherei erforderlich.