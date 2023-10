Zweisprachige Fachkräfte äußerst gefragt Großes Potenzial: Kärntens Unternehmerinnen vernetzen sich in Slowenien Kärnten/Slowenien - Einen Tag lang ging es für über 25 Unternehmerinnen mit Frau in der Wirtschaft Kärnten nach Laibach, um neue Kontakte zu knüpfen und Marktchancen auszuloten. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) Das Team von Frau in der Wirtschaft reiste nach Laibach. © WKK/Anita Arneitz

Waren im Wert von fast fünf Milliarden Euro exportierte die österreichische Wirtschaft 2022 nach Slowenien. Das Nachbarsland gilt als Einstiegsmarkt für Geschäfte in Südosteuropa und bietet durch seinen Hafen sowie die gute Infrastruktur einige Standortvorteile.

Wirtschaft wird weiblicher – auch in Slowenien

„Wie in Österreich werden auch in Slowenien Frauen in Wirtschaft und Politik immer sichtbarer“, sagt Astrid Legner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten mit ihrer Stellvertreterin Nicole M. Mayer und Landesgeschäftsführerin Tanja Telesklav. Zum Einstieg stand das Kennenlernen und der Austausch mit der österreichischen Botschafterin Elisabeth Ellison-Kramer am Programm. Auffallend: Sowohl in Kärnten als auch in Slowenien sind zweisprachige Fachkräfte äußerst gefragt.

Nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung

In der Stadt Laibach selbst wird sehr viel in nachhaltige Initiativen investiert: Immer mehr Teile der Altstadt werden autofrei, Müllcontainer lassen sich im Boden versenken, kostenlose Shuttles und günstige Radverleihstellen helfen, schnell von A nach B zu kommen. Dazu gesellen sich auf den Dächern Bienenstöcke, deren Einwohner die umliegenden Wälder schätzen. Für das umweltbewusste Engagement wurde Ljubljana bereits als „Green City“ ausgezeichnet. Auch touristische Angebote weden stark ausgebaut.

Unterstützung für Unternehmerinnen

Eine starke Partnerin für slowenische Unternehmerinnen ist Marta Turk, die seit Jahrzehnten das weibliche Unternehmertum in Slowenien fördert und unter anderem eine der größten Netzwerkveranstaltungen des Landes organisiert. Rechtsanwältin Alja Fakin aus Ljubljana wurde von ihr zur Selbstständigkeit ermutigt und unterstützt heute selbst Frauen bei Firmengründungen. Claudia Angermayr ist die österreichische stellvertretende Wirtschaftsdelegierte im Außenwirtschafts Center Laibach. „Slowenien ist für Kärntner Unternehmerinnen ein Markt mit viel Potenzial“, sagt Angermayr.